Superlativa conclusione del girone di andata per le quattro compagini galluresi impegnate nel campionato di Prima Categoria. Le vittorie non sono arrivate soltanto dalle gare casalinghe, come nel caso di Lauras e Oschirese, ma anche da confronti esterni, dove hanno brillato Valledoria e Badesi 09. Non si è trattato di successi “striminziti”, bensì di affermazioni ad alto tasso realizzativo: ben 16 le reti complessive, impreziosite da tre triplette personali.

Un en plein a tutto tondo, dunque, che ha coinvolto entrambi i gironi, C e D. Entrando nel dettaglio e dando giustamente spazio ai protagonisti delle triplette, non si può che partire dal risultato più cospicuo: il 2-5 conquistato dal Badesi 09 ad Alghero. Mattatore dell’incontro Valentin Martini, autore di una splendida tripletta, con il contributo di Fauli e Pastore.

Poker senza subire reti, invece, per il Lauras: sugli scudi Juan Camilo Largacha, chiamato familiarmente dagli sportivi luresi, che ha messo a segno le sue reti in rapida successione già nella prima frazione, con la consueta collaborazione di Del Soldato.

Dal girone D, per completare la rassegna delle triplette, si passa al girone C con l’Oschirese: sul gradino più alto del podio dei marcatori è salito il capitano e implacabile cecchino Davide Budroni, mentre ad aprire le danze era stato Costa. Tre firme diverse — Depalmas, Elisii e Burrelli — hanno invece condotto il Valledoria al successo sul campo di Siligo.

Archiviato con piena soddisfazione il girone di andata, domenica prossima prenderà il via quello di ritorno. La gara di cartello del raggruppamento D è senza dubbio quella che, al “Limbara” di Luras, vedrà i bianconeri locali affrontare la capolista Monte Alma. Capitan Savinelli e compagni scenderanno in campo con l’obiettivo di “vendicare”, sportivamente parlando, la sconfitta dell’andata, che coincise con la fine dell’imbattibilità mantenuta nelle due stagioni precedenti.

Per quanto riguarda le altre galluresi del girone, il Badesi 09 riceverà la visita dell’Olmedo, mentre il Valledoria sarà di scena a Sassari contro la San Paolo. Altro appuntamento da non perdere quello di Oschiri, dove arriverà la vicecapolista Fonni, con in palio punti pesanti nella corsa alle prime posizioni.

