Fra i tanti ex di Empoli-Cagliari, Davide Nicola (a sua volta con un passato in Toscana nella scorsa stagione) lascia fuori il solo Răzvan Marin. Il centrocampista rumeno partirà dalla panchina: dovrebbe essere un 3-4-2-1 o 4-2-3-1, in base alla posizione di José Luis Palomino, il modulo dei rossoblù. Con la conferma dell’argentino in difesa assieme a Yerry Mina e Sebastiano Luperto. A centrocampo, invece, preferiti Michel Adopo e Matteo Prati rispetto al rumeno. Sulla trequarti va Nicolas Viola, anche capitano come col Monza, con Gianluca Gaetano a gara in corso. Torna titolare Zito Luvumbo, che domenica scorsa ha segnato da subentrato.

A sostenere il Cagliari a Empoli ci saranno 902 tifosi sardi in settore ospiti, dopo la riapertura decisa venerdì dal Tar della Toscana. Hanno avuto poco più di 24 ore per acquistare i biglietti, visto che il termine ultimo era le 19 di ieri. Sapranno come farsi sentire, per un incontro al quale Davide Nicola si presenta con la squadra al completo. I rossoblù arrivano in Toscana con 29 punti, +6 sull’Empoli terzultimo in classifica: solo questo dato evidenzia il valore della partita. Nei toscani, che si schierano col 3-4-2-1, resta fuori Lorenzo Colombo per Christian Kouamé, sono squalificati Jacopo Fazzini ed Emmanuel Gyasi.

Queste le formazioni ufficiali di Empoli-Cagliari: arbitra Federico La Penna. Su unionesarda.it la diretta della gara, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini dal Castellani e il post partita coi commenti a caldo.

Empoli (3-4-2-1): D. Vásquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Sambia, Henderson, Grassi, Pezzella; Esposito, Cacace; Kouamé.

In panchina: Seghetti, Brancolini, Solbakken, Kovalenko, De Sciglio, Ebuehi, Colombo, Tosto, Bacci, Konate.

Allenatore: Roberto D'Aversa.

Cagliari (4-2-3-1): Caprile; Palomino, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Coman, Deiola, Marin, Jankto, Zappa, Makoumbou, Pavoletti, Obert, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

