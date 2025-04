Clamorosa decisione dei giudici del Tribunale amministrativo della Toscana. È stato accolto infatti il ricorso del Cagliari Calcio per cancellare il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in Sardegna per la partita di domenica a Empoli fra i toscani e il Cagliari.

QUI IL TESTO DEL PROVVEDIMENTO DEL TAR TOSCANA

Il ricorso, presentato per il Cagliari dall’avvocato Matilde Mura, “riporta” i tifosi rossoblù verso lo stadio Castellani, teatro di una partita che non vale soltanto per la lotta per evitare la retrocessione, ma nel corso delle ultime ore ha assunto i connotati di una sfida-simbolo per i diritti dei sardi, negati in un primo tempo da una decisione immotivata e discriminatoria.

Video di Alberto Masu

Durante l’esame del ricorso, il presidente del Tar aveva chiesto una integrazione di documenti che gli è stata recapitata poco dopo le 13. Poi la decisione. «La mancata vendita risulta ingiustificata», meglio passare a «misure di contenimento idonee», facendo riferimento alla partita dell’8 dicembre 2024. Potranno entrare solo i tifosi con la tessera del tifoso.

