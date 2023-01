Due giorni a Cagliari-Como, prima partita del nuovo anno e, soprattutto, il giorno del grande ritorno di Claudio Ranieri in panchina. Gara che ha fatto salire la febbre del tifo (Domus vicina al “sold out”), mentre il tecnico cerca di tenere tutte le tensioni fuori dai cancelli di Asseminello.

Anche questa mattina squadra in campo, con una seduta di scarico dopo le fatiche dei giorni scorsi. A due giorni dalla partita, sembra scontata l'assenza di Rog (solo parzialmente in gruppo), Mancosu e Obert (in personalizzato), oltre che di Deiola (in recupero dopo l'intervento al legamento della caviglia).

Non ci sarà neanche il nuovo arrivato Azzi, che questa mattina ha proseguito con le visite mediche e che potrà lavorare con i suoi nuovi compagni solo domani mattina, quando il Cagliari sarà impegnato nella rifinitura, ultima prova prima della sfida di sabato pomeriggio (inizio ore 14) con il Como degli ex Faragò e Cerri.

