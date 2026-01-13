Due giornate di squalifica per Antonio ConteIl tecnico del Napoli fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione contro l’Inter, è andato su tutte le furie per il rigore assegnato ai nerazzurri
Due giornate di squalifica sono state inflitte dal giudice sportivo della Serie A ad Antonio Conte, il tecnico del Napoli espulso nella partita contro l'Inter, domenica sera, dopo il rigore assegnato all’Inter sul risultato di 1-1 e messo a segno da Calhanoglu.
Conte é stato sanzionato «per avere, al 26' del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa agli Ufficiali di gara; successivamente, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, calciava platealmente via un pallone, si avvicinava con fare intimidatorio a stretto contatto del Quarto Ufficiale protestando platealmente e ripetendo nuovamente frasi ingiuriose e offensive - si legge nel comunicato della Lega -, solo grazie all'intervento dei propri dirigenti abbandonava il recinto di gioco; infrazione segnalata dal Quarto Ufficiale; per avere, inoltre, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, reiterato tale atteggiamento pronunciando frasi insultanti riguardanti gli Ufficiali di gara; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale».
(Unioneonline)