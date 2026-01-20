Cagliari si prepara ad accogliere il ritorno di Alberto Dossena. Il difensore, assente dal campo da quasi un anno a causa di un infortunio al crociato, sbarcherà questa sera all’aeroporto di Elmas e domani sosterrà visite mediche e firma del contratto. Il centrale torna in rossoblù con la formula del prestito, pronto a dare nuovo supporto alla retroguardia sarda.

Intanto il club ha definito la risoluzione anticipata del prestito di Alessandro Vinciguerra con il Pescara.

L’attaccante si trasferisce ora al Monopoli fino al termine della stagione, mentre resta in sospeso il ritorno di Sulemana dal Bologna, con l’Atalanta proprietaria del cartellino ancora al lavoro per sbloccare la trattativa.

Più complessa la situazione di Nicolussi Caviglia: tra Cagliari e Venezia non è ancora stato trovato l’accordo economico. Il club valuta con attenzione le prossime mosse, soprattutto considerando i rientri imminenti dall’infermeria di Deiola e Folorunsho. Sempre in stand-by Anjorin del Torino e il possibile scambio di prestiti tra Luvumbo e Cutrone, che richiede l’ok del Como.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata