Il Cagliari perde Mancosu. Il centrocampista cagliaritano, uscito dopo mezz'ora della gara col Frosinone, si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di basso grado ai flessori della coscia sinistra.

Un infortunio di lieve entità, ma che impedirà a Mancosu di giocare a Parma e nella gara casalinga del 30 aprile contro la Ternana.

Assenza pesante per Ranieri, che durante l'assenza del numero 5 rossoblù dovrà trovare in rosa un sostituto per dare peso alla trequarti.

Intanto, alla ripresa di questo pomeriggio ad Asseminello, si sono allenati in gruppo Pavoletti e Barreca. Il capitano ha ormai smaltito l'infortunio alla caviglia rimediato nella gara col Como e ora spera di poter anche ritrovare il campo. Per il difensore, invece, superati i problemi gastro-intestinali che lo hanno messo ko alla vigilia della partita col Frosinone. Riposo precauzionale, infine, per Dossena e Radunovic, che si stanno riprendendo dallo scontro che ha causato una ferita alla testa per entrambi, suturata, rispettivamente, con nove e sei punti.

