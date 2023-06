Uno dei tanti volti della felicità in casa Cagliari è quello di Alessandro Deiola, che a Parma ha giocato nella prima parte di stagione nel 2018-2019 (in prestito) e stasera proprio al Tardini ha conquistato la finale playoff di Serie B. «Abbiamo sofferto tutti insieme e l'abbiamo portata a casa», il suo commento sul match di stasera. «All'andata siamo stati bravi nel secondo tempo ad aggredirli e non farli respirare, dopo aver faticato nel primo. Abbiamo creato delle occasioni e trovato cose impossibili, oggi lo stesso hanno provato a metterci in difficoltà ma siamo una grande squadra e un grande gruppo».

Replay. Per il Cagliari l'ultimo ostacolo che separa i rossoblù dalla Serie A è il Bari, la stessa squadra sfidata il 6 maggio 2016 nella sera dell'ultima promozione con Rastelli, lo 0-3 al San Nicola. E Deiola giocò anche quella partita: «Ero lì e giocavo. Si ritorna a Bari, però ci sono ancora 180' di battaglia. Siamo pronti ad affrontarla, sette anni fa era diverso mentre ora è tutto un altro campionato. Sarà una settimana importante: noi adesso cerchiamo di recuperare bene tutte le energie e ci prepariamo alla battaglia finale». Con uno stato d'animo molto diverso dall'anno scorso e dalla prima parte di stagione, dato dal lavoro di Ranieri. «Ci ha portato tanta tranquillità, ci ha uniti e fatto stare sereni sotto tanti punti di vista. Ci siamo compattati, adesso siamo una squadra unita. Siamo come una famiglia».

