La quarta partita consecutiva da titolare per Alessandro Deiola è pure quella più positiva, soprattutto per i tre punti portati via da Empoli.

«Questa salvezza è da conquistare per forza», afferma senza giri di parole il centrocampista, anche oggi capitano del Cagliari complice l'infortunio di Pavoletti. «Sapevamo che la partita era complicata, contro una squadra dura e tosta che gioca bene. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, abbiamo trovato il gol e siamo rimasti compatti: questo ci deve dare ancora più determinazione, perché il nostro è un gruppo dove tutti sono importanti e non ci sono gerarchie. Solo sacrificandoci l'uno per l'altro possiamo farcela».

In crescendo. Per il Cagliari cinque punti nelle ultime tre giornate, dopo le quattro sconfitte consecutive. Deiola è convinto che sia il frutto di un lavoro iniziato da qualche settimana: «Questa vittoria - importantissima - dà continuità alle prestazioni contro Udinese e Napoli. È la prima esterna e sono punti doppi in chiave salvezza, che ci danno ancora più stimoli». Ma non è certo finita: «Ora dobbiamo essere ulteriormente bravi a portare avanti il nostro percorso, perché ci aspetta un mese importante. Pensiamo partita dopo partita, archiviamo questa sapendo che sabato ci sarà un'altra finale. Sarà una lotta fino all'ultimo con tante squadre coinvolte, ma dobbiamo pensare a noi stessi».

