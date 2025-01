Appuntamento speciale per l'allenatore del Cagliari Davide Nicola. Il tecnico rossoblù, dopo aver diretto l’allenamento pomeridiano al Crai Sport Center di Assemini, ha partecipato a un sentito incontro con i tifosi rossoblù nella storica sede del Centro Coordinamento Cagliari Club in via Ariosto, nel quartiere di San Benedetto.

Per lui, accompagnato dal presidente del Centro di Coordinamento, Salvatore Saba, e dagli altri soci, è stata la prima volta nei locali del tifo rossoblù, con tanti tifosi presenti in sede con cui Nicola si è fermato per foto e selfie di rito. Oltre a una visita dei tanti cimeli presenti in via Ariosto.

«Senza i tifosi il calcio non ha senso, lo abbiamo visto ancora di più quando gli stadi purtroppo sono rimasti vuoti», le parole di Nicola ai presenti. «È un onore essere qui oggi, è sempre bellissimo incontrare la nostra gente. Il nostro compito è quello di rendervi felici, diamo il massimo ogni giorno per questo».

Assieme al tecnico anche il consigliere d'amministrazione Nicola Riva, alla vigilia del primo anniversario della scomparsa di Gigi, e le ragazze della squadra femminile del Cagliari che partecipa al campionato di Serie A di calcio a 5. Un nuovo progetto del club, partito in estate, e con la squadra delle rossoblù che ha partecipato con passione all'evento.

© Riproduzione riservata