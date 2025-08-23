Un bel primo tempo e una ripresa di grande sofferenza. La Torres vince anche la prima di campionato: 1-0 al "Vanni Sanna" contro un Pontedera che dopo l'intervallo cambia marcia e schiaccia spesso la squadra sassarese nella propria metàcampo.

La formazione di Pazienza ha iniziato il match molto bene creando azioni rapide e verticali: al 10' Lunghi ha impegnato il portiere nella sua miglior fiammata di una partita chiusa con l'espulsione per doppia ammonizione, per fortuna nel recupero. Dopo due tentativi di Bonin, la rete alla mezzora: da sinistra traversone rasoterra di Lunghi che attraversa lo specchio e trova sul lato opposto Zecca pronto alla correzione in rete.

Nel secondo tempo il Pontedera di Menichini, ex Torres ed ex vice di Mazzone anche a Cagliari, prende l'iniziativa e crea diversi pericoli, anche se inquadra raramente la porta. Il pericolo maggiore proprio in apertura di secondo tempo con Bassanisi che grazie a un rimpallo tira da dentro l'area, ma Zaccagno respinge.

I cambi a centrocampo anche di posizioni (dentro Masala e Lattanzio) non bastano per riprendere l'inerzia, ma la Torres pur penando riesce a conservare la vittoria.

