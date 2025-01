Paulo Azzi e Mateusz Wieteska salutano il Cagliari Calcio. I due difensori oggi non hanno svolto l’allenamento pomeridiano, perché in procinto di trasferirsi. Il laterale brasiliano, arrivato a gennaio 2023 e protagonista soprattutto nella parte di stagione in Serie B, torna proprio nel campionato cadetto e si trasferisce alla Cremonese. Per Wieteska, invece, la cessione è ai greci del Paok.

Azzi chiude la sua esperienza al Cagliari con 58 presenze e 3 gol in 24 mesi. Il suo debutto, in concomitanza con il grande rientro di Claudio Ranieri, il 14 gennaio 2023 contro il Como in una partita dove segnò il gol del definitivo 2-0. Nella stagione seguente ha potuto esordire in Serie A (25 partite) mentre in questa si è fermato a 9 presenze, 6 in campionato e 3 in Coppa Italia. Davide Nicola ha puntato su Tommaso Augello e Adam Obert sulla fascia sinistra, per Azzi gli spazi si sono chiusi e aveva il contratto in scadenza al 30 giugno. Con la Cremonese si chiude quindi a titolo definitivo, coi grigiorossi possibili altre operazioni perché interessano gli attaccanti Dennis Johnsen e David Okereke, quest’ultimo attualmente in prestito al Gaziantep in Turchia.

Wieteska invece ha un accordo più lungo, fino al 2027, e già in estate era possibile la cessione: per lui 5 partite in Serie A e 2 in Coppa Italia da agosto a oggi. Il difensore polacco, arrivato nell’estate del 2023 dai francesi del Clermont, passa al club di Salonicco in prestito con diritto di riscatto. Queste due uscite dovrebbero lasciare lo spazio per inserire un giocatore offensivo, come anticipato dal presidente del Cagliari Tommaso Giulini dopo la partita di domenica col Lecce.

Nell'allenamento di questo pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini, il secondo della settimana in vista della partita col Torino (venerdì ore 20.45), ancora a parte Zito Luvumbo per il quale rimane difficile un recupero dal trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra accusato il 14 dicembre contro l'Atalanta. Per lui semplice lavoro personalizzatoDomani seduta mattutina, nel pomeriggio (ore 18) una delegazione della società parteciperà alla messa in ricordo di Gigi Riva alla basilica di Nostra Signora di Bonaria, a un anno dalla scomparsa del Mito.

© Riproduzione riservata