Natali Shaheen, ex capitana della nazionale di calcio della Palestina, in forza oggi all’Athena Sassari calcio a 5 vince il Premio “Sport e diritti umani”, promosso da Amnesty International Italia e Sport4Society.

La premiazione si è svolta ieri a Roma, nel corso di una cerimonia cui ha partecipato anche Gary Lineker, ex bomber della nazionale inglese.

«La giuria, presieduta da Riccardo Cucchi, ha assegnato di comune accordo il premio Sport e diritti umani a Shaheen per la sua determinazione e il suo impegno nella difesa dei diritti umani e del diritto allo sport, che dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali e di genere», spiega una nota di Amnesty.

Natali Shaheen ha pubblicato nel 2022 il libro “Un calcio ai pregiudizi”, basato sulla sua tesi di laurea, che mostra le difficoltà economiche, culturali e politiche che le donne palestinesi devono affrontare per giocare a calcio. Nel libro, Shaheen ha raccolto testimonianze di calciatrici italiane e palestinesi per evidenziare le discriminazioni di genere e i pregiudizi che persistono sul campo e nella vita quotidiana. Ha anche sostenuto vari progetti dell’Associazione Ponti non Muri per creare un ponte tra la Sardegna e la Palestina attraverso la cultura e lo sport. Natali ha donato i ricavi del suo libro all’Associazione per finanziare incontri educativi e allenamenti di calcio per ragazze e giovani donne in Palestina e in Sardegna, con l’obiettivo di promuovere il calcio femminile e l’empowerment delle ragazze e delle donne in comunità marginalizzate.

«Sono rimasta senza parole quando ho ricevuto la telefonata che annunciava l’assegnazione del premio. Non riuscivo a credere alle mie orecchie, non me lo sarei mai aspettato. Sono estremamente grata per questo riconoscimento, che dedico a coloro che mi hanno aiutato e che hanno sempre creduto in me, e continuano a farlo anche oggi. Sono onorata di ricevere questo magnifico e significativo premio», ha commentato Natali Shaheen.

(Unioneonline/l.f.)

