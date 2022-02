“Tutto chiarito”. È quanto filtra dall’ambiente rossoblù a proposito del brutto episodio di cui è stato bersaglio Alessio Cragno, offeso per la sua balbuzie da Patrick Cutrone durante la sfida del Cagliari contro l’Empoli al Castellani.

L’insulto, proferito da Cutrone dopo la sostituzione, è stato ripreso dalle telecamere di Dazn, che hanno immortalato un labiale eloquente dell’ex attaccante di Milan e Fiorentina: “Balbuziente di m***a”. Immagini e parole che hanno presto fatto il giro del web, destando grande indignazione fra gli utenti.

All’indomani del fattaccio, dai diretti interessati nessun commento ufficiale. Cutrone non ha postato nulla e Cragno ha invece pubblicato solo una foto che lo ritrae sorridente negli spogliatoi con il collega dell’Empoli Guglielmo Vicario.

Ma secondo quanto si è appreso lo stesso Cutrone avrebbe chiamato privatamente dopo la partita l’estremo difensore chiedendogli scusa. E le scuse sarebbero state accettate e l’incidente definitivamente archiviato sotto la voce: “Intemperanza dovuta alla foga e all’emotività agonistica”.

Come detto, però, i tifosi, rossoblù e non solo, sui social hanno stigmatizzato e commentato l’accaduto con parole di dura condanna per il comportamento dell’attaccante dell’Empoli, esternando al contempo tutta la loro vicinanza e solidarietà al portiere fiesolano.

