Si completa il ribaltone sulla panchina del Milan, che passa da un portoghese all’altro: dopo l’esonero di Paulo Fonseca arriva Sérgio Conceiçao. Per quest’ultimo si tratta di un ritorno a Milano, dopo un biennio da calciatore (tutt’altro che eccezionale) all’Inter dal 2001 al 2003.

«AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026», il comunicato del club rossonero. «Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni».

Per Conceiçao domani il primo allenamento e la partenza per l’Arabia Saudita, dove sabato 3 gennaio alle 20 (ora italiana) affronterà la Juventus nella seconda semifinale di Supercoppa Italiana. Chi passa sfiderà in finale lunedì 6 la vincente di Inter-Atalanta, che si gioca venerdì 2 sempre alla stessa ora. In Serie A, l’esordio del nuovo allenatore rossonero sarà in Milan-Cagliari sabato 11 gennaio alle 20.45.

Fonseca lascia il Milan all’ottavo posto con 27 punti e una partita da recuperare (col Bologna), a -8 dalla zona Champions League e -14 dalla coppia di testa formata da Atalanta e Napoli. Ieri il deludente pareggio per 1-1 contro la Roma e la scelta della dirigenza di esonerarlo comunicata circa un’ora dopo il fischio finale, con l’ormai ex tecnico rossonero che lo ha confermato mentre lasciava in macchina il Meazza.

Sérgio Conceiçao, padre dello juventino Francisco, aveva lasciato in estate il Porto che allenava dal 2017. In carriera ha giocato in Italia dal 1998 al 2004: oltre all'Inter anche Lazio (98-2000 e 2003-2004) e Parma (2000-2001).

© Riproduzione riservata