Il Milan ha esonerato Paulo Fonseca. Dopo l’ennesima prestazione non esaltante – il pari casalingo 1-1 contro la Roma, partita durante la quale il mister portoghese è stato anche espulso – è arrivata la decisione.

I dirigenti del club, l'ad Giorgio Furlani e il senior advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic, hanno già individuato il sostituto: si tratta di un altro tecnico lusitano, Sergio Conceiçao, ex allenatore del Porto, atteso oggi a Milano per conoscere la squadra che guiderà dalla panchina a partire dalla sfida di Supercoppa contro la Juventus in Arabia Saudita.

«Sì è vero, sono uscito dal Milan. Ma la mia coscienza è calma, perché ho fatto tutto il possibile», il commento di Fonseca dopo l’esonero.

