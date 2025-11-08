Como-Cagliari, le pagelle rossoblù: Caprile fenomenale, Mina da leaderSteccano invece gli attaccanti, con l'esperimento Esposito centravanti che non funziona
Como-Cagliari 0-0 ha un migliore in campo indiscutibile: Elia Caprile, di gran lunga il voto più alto nelle pagelle della partita di questo pomeriggio al Sinigaglia.
Caprile 8
Un muro: festeggia al meglio la convocazione in Nazionale.
Zappa 6,5
Ha clienti scomodi, Diao e Jesús Rodríguez, li limita.
Mina 7,5
Fa ammattire Morata tanto da costringerlo a giallo e cambio.
Luperto 7
Un paio di interventi decisivi nella ripresa.
Obert 6
Rientra dalla squalifica, tiene il punto con Addai.
(dal 34' st Idrissi 6)
Folorunsho 6
Gioca da interno destro.
Prati 6
Tolto solo dopo l'ammonizione.
(dal 34' st Mazzitelli 6)
Gaetano 6
Gioca più arretrato, e non è la prima volta: molto lavoro sporco.
(dal 12' st Adopo 6)
Entra per dare una mano a contenere.
Palestra 6,5
Un fallo (discutibile) rivisto al monitor cancella l'autogol che aveva causato.
S. Esposito 5,5
Da centravanti non funziona: non si vede mai.
(dal 22' st Borrelli 6)
Non ha occasioni.
Felici 6
Prova a replicare il gol al Verona: Butez gli dice no.
(34' st Luvumbo 6)
Ha la palla buona per vincerla, Butez salva.
Pisacane 6,5
Il Cagliari riparte e questo è un buon segnale.