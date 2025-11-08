Como-Cagliari 0-0 ha un migliore in campo indiscutibile: Elia Caprile, di gran lunga il voto più alto nelle pagelle della partita di questo pomeriggio al Sinigaglia.

Caprile 8

Un muro: festeggia al meglio la convocazione in Nazionale.

Zappa 6,5

Ha clienti scomodi, Diao e Jesús Rodríguez, li limita.

Mina 7,5

Fa ammattire Morata tanto da costringerlo a giallo e cambio.

Luperto 7

Un paio di interventi decisivi nella ripresa.

Obert 6

Rientra dalla squalifica, tiene il punto con Addai.

(dal 34' st Idrissi 6)

Folorunsho 6

Gioca da interno destro.

Prati 6

Tolto solo dopo l'ammonizione.

(dal 34' st Mazzitelli 6)

Gaetano 6

Gioca più arretrato, e non è la prima volta: molto lavoro sporco.

(dal 12' st Adopo 6)

Entra per dare una mano a contenere.

Palestra 6,5

Un fallo (discutibile) rivisto al monitor cancella l'autogol che aveva causato.

S. Esposito 5,5

Da centravanti non funziona: non si vede mai.

(dal 22' st Borrelli 6)

Non ha occasioni.

Felici 6

Prova a replicare il gol al Verona: Butez gli dice no.

(34' st Luvumbo 6)

Ha la palla buona per vincerla, Butez salva.

Pisacane 6,5

Il Cagliari riparte e questo è un buon segnale.

