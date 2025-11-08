Como-Cagliari, Gaetano: «Grazie Pisacane per questo nuovo ruolo»Il numero 10 apprezza lo spostamento da trequartista a interno di centrocampo: «Sono tornato a divertirmi»
Da trequartista a interno di centrocampo. Per Gianluca Gaetano, Fabio Pisacane ha disegnato un nuovo ruolo per metterlo più nel vivo del gioco e permettergli di creare da posizione più arretrata.
Una posizione diversa dal solito, alla quale si sta abituando con buoni risultati: «Sono tornato a divertirmi, ringrazio il mister per avermi messo lì», l’approvazione del numero 10 dopo Como-Cagliari. «Sono soddisfatto della partita. Avrei fatto anche un assist a Palestra, se non fosse stato annullato il gol. Potevamo fare di più in fase di possesso, ma vista la partita va bene così».
In questa Serie A, Gaetano è ancora a secco: in stagione ha sì segnato, ma solo in Coppa Italia aprendo il 4-1 al Frosinone. «Ma i gol e gli assist arriveranno», la sua tranquillità sul momento. «Dovevamo intanto portare punti a casa e l’abbiamo fatto, con una partita di grande sacrificio».
È stato il primo a essere cambiato, al 57’ per Adopo, ma non per una prestazione negativa. «Volevo fare di più e stare in campo, ma sono contento», conclude Gaetano.