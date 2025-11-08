Como-Cagliari, Fàbregas: «Complimenti ai rossoblù, ci hanno messo in difficoltà»L'allenatore spagnolo è stato “frenato” dal suo amico Fabio Pisacane
Ha trovato davanti un amico, Fabio Pisacane, che non gli ha permesso di trovare la vittoria. Cesc Fàbregas non è andato oltre lo 0-0 in Como-Cagliari, e secondo lui gran parte del merito di questo risultato è dei rossoblù: «Ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo provato a fare tutto, è vero che ci siamo trovati spesso in questo contesto di partite. Hanno fatto tanta densità dietro e sono riusciti a fermarci, complimenti a loro e per noi è un punto per riprendere dopo la sosta».
Sul banco degli imputati in casa Como c'è ancora una volta Álvaro Morata, a quota zero gol in undici giornate e che ha fallito l'occasione principale del match. «Ma io difendo il mio giocatore», ha detto Fàbregas. Che non vuole nemmeno commentare il duello con Mina perso dallo spagnolo: «Preferisco non parlarne, ci dovrebbe pensare l'arbitro».
Su cosa manchi al Como per essere tra le big, Fàbregas ha un'idea: «Contro una squadra che vuole solo difendersi per tutta la partita non siamo ancora pronti. Serve avere più gente in area, abbiamo provato di tutto e avuto il 75% di possesso palla ma ci manca questo step».