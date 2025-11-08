Ha parato tutto Elia Caprile oggi in Como-Cagliari, e non è certo una novità. Ma l'ha fatto all'indomani della sua prima convocazione in Nazionale, per cui la prestazione di questo pomeriggio non fa altro che confermare il suo valore anche agli occhi del commissario tecnico Gennaro Gattuso. «Sono molto felice per la chiamata in Nazionale: è un sogno che si avvera», le parole del portiere. «Sto vivendo un momento magico: a giorni nascerà mio figlio, sono tante emozioni in fila. Insomma, ci sono periodi peggiori».

Caprile ha fatto un miracolo su Morata a inizio ripresa, sulla girata dell'attaccante spagnolo nell'area piccola. L'ex Juventus è uscito poco dopo, a seguito di un litigio con Mina. «Yerry ci manca molto quando non può giocare, è un leader vero. Guida tutto il reparto e la squadra, la sua presenza si sente e siamo felici di averlo con noi».

Per Caprile ora il trasferimento a Coverciano, dove risponderà alla chiamata azzurra. Giovedì la trasferta in Moldavia, domenica 16 Italia-Norvegia.

