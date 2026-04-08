Champions, show al Bernabeu: il Bayern domina il Real e vince 2-1L'Arsenal la spunta sullo Sporting Lisbona con Havertz
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Riparte la Champions League nel segno dello spettacolo con la vittoria 2-1 del Bayern Monaco nella super sfida dell'andata dei quarti di finale al Bernabeu contro il Real Madrid.
Tedeschi in vantaggio a fine primo tempo con Luis Diaz e raddoppio di Kean a inizio ripresa. Ad un quarto d'ora dalla fine le merengues accorciano con Mbappé che riaccende le speranze di qualificazione in semifinale per gli spagnoli in attesa del ritorno.
Nell'altra sfida, quella tra Sporting Lisbona e Arsenal, la spuntano gli inglesi che segnano nei minuti di recupero con Havertz. Ora i Gunners nel secondo round a Londra partiranno da un gol di vantaggio per volare in semifinale.
(Unioneonline)