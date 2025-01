La Juventus continua la sua serie lunghissima di pareggi. L’ultimo, in ordine di tempo, stasera in casa del Club Brugge (0-0) nella settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. Prestazione scialba dei bianconeri di Thiago Motta, che in un paio di circostanze hanno anche rischiato di andare in svantaggio.

Sorride, oltre all’Atalanta che ha dilagato nel tardo pomeriggio contro lo Sturm Graz (5-0), il Bologna: è la sua prima vittoria in Champions League. I rossoblù battono 2-1 il Borussia Dortmund in rimonta, dopo il vantaggio di Guirassy su rigore al 15’ il capovolgimento di fronte con due gol in poco più di un minuto, firmati Dallinga al 71’ e Iling-Junior al 72’.

Nelle altre partite, con Monaco-Aston Villa finita 1-0 nell’anticipo, spicca l’incredibile epilogo tra Benfica e Barcellona: finisce 4-5. Una tripletta di Pavlidis (due gol regalati dall’ex Juventus Szczęsny) illude i portoghesi che si portano sul 3-1 prima e sul 4-2 poi, ma nell’ultimo quarto d’ora la clamorosa rimonta dei catalani che la vincono al 96’ in contropiede con Raphinha. Poi Atlético Madrid-Bayer Leverkusen 2-1, Liverpool-Lille 2-1, Slovan Bratislava-Stoccarda 1-3 e Stella Rossa-PSV Eindhoven 2-3. Domani la settima giornata di Champions League si chiude alle 21 con Milan-Girona e Sparta Praga-Inter per le italiane.

