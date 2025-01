L’Atalanta stravince in una delle due partite iniziate alle 18.45 per aprire la settima e penultima giornata della fase campionato di Champions League. Gran 5-0 dei bergamaschi allo Sturm Graz, formazione austriaca, per avvicinare la qualificazione diretta agli ottavi di finale.

Dopo un’occasione in avvio per gli ospiti, con Camara che manca il vantaggio, a segnare è Retegui in tap-in su cross basso di Zappacosta (12’). Entrambi hanno poi l’occasione per raddoppiare nel primo tempo, ma vanno solo vicini al 2-0. Che arriva al 58’, dopo anche un gol annullato a Lookman, con un cross di Cuadrado sul quale irrompe Pašalić nell’area piccola. Passano cinque minuti e, sugli sviluppi di un angolo, il tris lo firma De Ketelaere. Nel finale, proprio al 90’, il poker di Lookman con una deviazione da due passi su traversone dalla destra. E il nigeriano, con una grande azione, al termine del quarto e ultimo minuto di recupero manda in porta Brescianini per un 5-0 che vale per la differenza reti in caso di arrivo a pari punti.

L’Atalanta sale così a 14 punti e, in attesa delle altre partite (fra stasera alle 21 e domani) è terza in classifica dietro Liverpool e Barcellona. Nel match in contemporanea, il Monaco batte 1-0 l’Aston Villa con gol in avvio dell’ex Torino Singo. Alle 21 Bologna-Borussia Dortmund e Club Brugge-Juventus per le italiane, poi Atlético Madrid-Bayer Leverkusen, Benfica-Barcellona, Liverpool-Lille, Slovan Bratislava-Stoccarda e Stella Rossa-Stoccarda.

