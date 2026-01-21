L'Atalanta va avanti con Scamacca quasi subito, sbaglia una manciata di gol per chiudere la pratica e finisce per subire tre gol su altrettanti tiri in porta da un Athletic Bilbao che per inseguire i playoff poteva solo vincere. Missione fallita e uscita dalle prime otto per la qualificazione diretta agli ottavi di finale, nella settima partita della League Phase di Champions League prenotando la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Inutile il 2-3 di Krstovic a 6' dal termine: il blackout costringe la squadra di Raffaele Palladino, rimasta a 13 punti in classifica, a vincere la prossima dall'Union Saint-Gilloise e sperare in una combinazione favorevole di risultati.

La Juventus invece si è garantita un posto almeno ai play-off di Champions. Il 2-0 firmato da Thuram e McKennie contro il Benfica di Mourinho apre nuovi scenari per i bianconeri: la settimana prossima, a Montecarlo contro il Monaco, ci sarà anche la possibilità di entrare tra le prime otto, pur senza avere il destino totalmente tra le proprie mani.

