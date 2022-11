Il Cagliari incassa l'1-1 di ieri col Pisa e stacca la spina. Due giorni pieni di riposo per i rossoblù, che sfruttano la sosta per un giorno di pausa in più.

Martedì pomeriggio Liverani riaprirà i cancelli di Asseminello per la ripresa degli allenamenti. Una pausa che permetterà di completare il recupero di alcuni infortunati (Pavoletti in primis) e di cercare di lavorare sull'aspetto psicologico di una squadra prigioniera delle sue paure.

Respinte le richieste di Perù e Angola per Lapadula e Luvumbo (amichevoli non inserite nel calendario Fifa), il Cagliari lascia partire Obert (chiamato dalla Slovacchia), Kourfalidis (Under 21 greca) e Griger (Under 20 slovacca).

Dall'infermeria, si attendono buone notizie per Pavoletti, che sembra aver smaltito il fastidio al flessore che lo ha costretto a saltare le gare con Reggina, Sudtirol e Pisa, mentre Goldaniga spera di avere il via libera per il rientro in gruppo dopo la lesione parziale del crociato. Da valutare, invece, le condizioni di Falco, che difficilmente recupererà in tempo per la trasferta sul campo della capolista Frosinone, alla ripresa del campionato, domenica 27 alle 15.

