Conto alla rovescia per l’inizio del ritiro del Cagliari Calcio, che da lunedì comincerà la preparazione estiva in vista del prossimo campionato di Serie B, agli ordini del nuovo mister Fabio Liverani.

E, in attesa della reunion della squadra ad Asseminello, in programma domenica, proseguono le trattative di mercato.

I movimenti sono soprattutto in uscita. Valigia ormai pronta, infatti, per Andrea Carboni: il difensore andrà al Monza, dove è già approdato Cragno, per firmare un contratto di 5 anni, un trasferimento del valore di 4 milioni più bonus.

Verso l’addio anche Lykogiannis: secondo le ultime news il terzino greco dovrebbe approdare al Bologna.

Ancora, vicino il via libera per la partenza di Razvan Marin verso Empoli, mentre per Joao Pedro avrebbe manifestato interesse la squadra turca del Galatasaray.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata