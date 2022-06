Prenderà ufficialmente il via domenica il nuovo corso del Cagliari Calcio, retrocesso in Serie B.

La squadra si ritroverà al Centro sportivo di Assemini per iniziare il ritiro precampionato. Da lunedì il via agli allenamenti. Parte atletica, forza, le prime nozioni di tattica.

Secondo il programma stabilito, ad Asseminello – agli ordini di mister Liverani e del suo staff – i rossoblù saranno impegnati in doppie sedute fissate al mattino (9.30) e al pomeriggio (18).

Il campo 1 ospiterà, inoltre, dei test match che coinvolgeranno delle selezioni di calciatori di squadre sarde: le prime gare sono in programma il 10 e il 12 luglio. Il calendario è in via di definizione.

A chiudere le tre settimane di lavoro sarà la tradizionale partita con l'Olbia, primo impegno contro una compagine professionista: il "Trofeo Sardegna" si giocherà sabato 23 luglio allo stadio Nespoli alle ore 19.30.

Il livello di difficoltà salirà la settimana successiva, quando i rossoblù saranno attesi da due amichevoli internazionali: mercoledì 27 il Cagliari sfiderà in Francia allo stadio della Meinau alle ore 19.30 il Racing Strasburgo, squadra che ha chiuso la Ligue 1 al sesto posto.

A seguire la trasferta in Inghilterra: domenica 31 sarà la volta del Leeds, club della Premier League, ospitato in Sardegna nell'estate del 2019. Ad Elland Road la gara avrà inizio alle 18 locali.

(Unioneonline/l.f.)

