Un'altra sconfitta. La settima. Un'altra gara senza gol. La settima. Il Carpi espugna il "Vanni Sanna" con un rigore di Cortesi nels econdo tempo. E' crisi senza fine per la Torres e a questo punto la sorte del tecnico Michele Pazienza sembra segnata, perché anche i miglioramenti nel gioco (più nel primo tempo che nel secondo) risultano sterili.

Non è bastato un buon primo tempo, con Carboni a illuminare con alcuni passaggi, aiutato da Giorico, perché il problema in zona gol rimane e Diakite (vicinissimo al palo con l'incornata a inizio partita), Giorico e Sala non sono riusciti a cenrare. Va detto che l'arbitro ha sorvolato su due falli che sono sembrati netti su Musso al 16' (cinturato dal difensore) e Sala al 35' (colpito da dietro) e su questo secondo episodio il Var come accaduto sempre finor non ha aiutato i sassaresi.

Nel secondo tempo il Carpi sale di tono e comincia a creare pericoli. Al 50' Cortesi sagga i riflessi di Zaccagno, che si ripete subito dopo su Rossini. Al 70' il neoentrato Sall prende palla ed entra in area cadendo a contatto con Giorico. L'arbitro fa proseguire, gli ospiti chiedono il Var e ottengono il rigore che Cortesi trasforma con potenza e precisione. All'84' Antonelli si fa soffiare la palla da Stanzani che però da solo colpisce il palo sinitro.

