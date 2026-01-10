Un rinforzo tesserato giusto in tempo per la gara di domani contro la Caonnese. La Women Torres ha ingaggiato Mariam Dahine, esterno classe 1999. Nata ad Amsterdam, ma con passaporto marocchino, Dahine conosce già la serie C perché era in forza al Lecce.

La giocatrice è a disposizione del tecnico per il match di domani ed è probabile che l'esterno offensivo trovi spazio se non come titolare almeno nella ripresa.

Dahine ha maturato esperienze non solo nei campionati olandesi ma anche in Spagna.

Il direttore sportivo Paolo Scriboni descrive la giocatrice: «Dahine può darci un grande aiuto, andrà a integrare il nostro pacchetto di attaccanti considerate le sue doti tecniche. È un esterno offensivo dotata di gamba e qualità, ma anche duttilità perché può svolgere all’occorrenza il ruolo di centrocampista a tutta fascia. Ho visto una ragazza motivata e volenterosa di far bene».

© Riproduzione riservata