Il Cagliari apre il 2023 con una vittoria. Ecco chi sale e chi scende dopo il 2-0 al Como.

Chi sale: Gabriele Zappa

Come cambiano le prospettive di vita qualche metro più su. Sgravato da buona parte dei compiti difensivi e libero di dar sfogo al proprio dinamismo, Zappa è entrato da subito, e di prepotenza, nel match col Como, sino a diventarne uno dei protagonisti. Gamba, polmoni e testa. Ha cercato costantemente l’affondo sulla fascia destra senza mai perdere di vista l’obiettivo. Suo, tra l’altro, il cross per la zampata vincente di Pavoletti che ha sbloccato e indirizzato il risultato. Assist pesante, dunque, che lo rilancia anche nel ballottaggio con Di Pardo (nel momento in cui il compagno avrà recuperato completamente dall’infortunio). Intanto, l’ex Pescara si prende la scena dopo tanti schiaffi e in questo nuovo contesto tattico di Ranieri può ritagliarsi uno spazio davvero interessante.

Chi scende: Antonio Barreca

Già sapeva che con l’arrivo di Azzi sarebbe aumentata la concorrenza dalle sue parti. Certo non immaginava che all’ex giocatore del Modena sarebbe bastato mezzo allenamento per prendersi il posto. E nel 3-5-2 utilizzato da Ranieri contro il Como, di posto a sinistra ce n’era uno soltanto. Da valore aggiunto a grande escluso è un attimo. Nelle ultime partite del 2022, infatti, Barreca sembrava addirittura l’uomo in più, ieri si è dovuto accontentare degli ultimi diciotto minuti (compresi i sei di recupero). E quando è subentrato, proprio per far rifiatare il brasiliano, non ha avuto probabilmente né la lucidità né lo slancio atletico per alzare i ritmi sulla fascia mancina. Alla prossima.

