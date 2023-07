L’obiettivo è superare quota 7019, quella raggiunta per lo scorso campionato. Il Cagliari, fresco di promozione in Serie A, dà il via alla campagna abbonamenti per la nuova stagione, quella in cui gli uomini di Ranieri saranno chiamati a difendere la categoria appena conquistata.

Si parte con le prelazioni: in una prima fase, iniziata oggi, i titolari degli abbonamenti per la stagione 22-23 potranno confermarlo per la prossima, ad un prezzo agevolato, scegliendo se occupare lo seggio seggiolino o cambiarlo con un altro disponibile.

Si andrà avanti sino a martedì 18. Da giovedì 20, dopo un giorno di pausa, l’assalto agli store vero e proprio, con l’apertura della vendita libera.

Il Cagliari ha reso note tutte le tariffe: si va dai 250 euro per l’abbonamento in Curva (230 per le prelazioni), ai 1400 della Tribuna rossa (1200 in prelazione), scontato a 1100 per donne, over 65 e under 18 e 400 euro per gli under 12.

350 euro, invece, il prezzo dell’abbonamento nei Distinti laterali: 250 invece, la tariffa ridotta per donne, over 65 e under 18 (300 e 200 in prelazione). Chi desidera una prospettiva migliore, potrà sedersi nei Distinti centrali, nei nord e sud, e in quelli alti. Qui serviranno 600 euro per l’abbonamento e 500 per il ridotto (500 e 400 in prelazione), ma ci sarà anche il prezzo agevolato per gli under 12 a 200 euro.

Infine, la Tribuna blu: 1000 euro per guardare da questa postazione le diciannove partite del Cagliari, con 800 di ridotto (900 e 700 in prelazione) e 400 per gli under 12.

(Unioneonline/L.Ne.)

