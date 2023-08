Terza e ultima amichevole in Val d’Aosta per il Cagliari, alle 17 contro il Como. Sale, dunque, l’asticella per i rossoblù di Ranieri che - dopo aver sfidato la Primavera della Roma (4-1) e la Juventus Next Gen (3-0) - affronteranno oggi una squadra di Serie B nella quale militano, tra gli altri, gli ex Faragò e Cerri.

Oltre all’orario (con un clima più caldo, dunque), cambia anche il terreno di gioco, non più il “Perucca” di Saint-Vincent ma il “Brunod” di Châtillon dove Pavoletti e compagni si allenano ogni giorno.

Assenti chiaramente Lapadula, Mancosu e Rog, difficilmente scenderà in campo Jankto che ha ripreso a correre da soli due giorni. Potrebbe magari trovare spazio negli ultimi minuti Shomurodov. Per l’occasione è arrivato anche il presidente Giulini.

