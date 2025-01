La doppia cessione conclusa ieri dal Cagliari ora vede i passaggi formali dell’ufficialità, quella di Paulo Azzi e (a breve) Mateusz Wieteska. Il primo ha firmato con la Cremonese, a titolo definitivo: il difensore brasiliano lascia i rossoblù dopo due anni, con cinque mesi di anticipo sulla scadenza del contratto prevista per il 30 giugno.

«Impiegato in più ruoli, duttilità al servizio della squadra, energia positiva in campo e all’interno dello spogliatoio: il club ringrazia Azzi per quanto dato alla causa rossoblù in questi anni e gli augura il meglio per le prossime sfide professionali. Buon proseguimento di carriera, Paulo», è il saluto del Cagliari Calcio per il laterale brasiliano. Per lui in totale 58 presenze e 3 gol in 24 mesi, l’ultima partita risaliva al 17 dicembre in Coppa Italia contro la Juventus.

Per Wieteska l’ufficialità non c’è ancora, ma arriverà a breve. In mattinata, il difensore polacco è sbarcato a Salonicco, in Grecia, dove completerà l’iter per la firma con il Paok. Per lui il trasferimento è in prestito con diritto di riscatto.

La doppia cessione porterà a ulteriori innesti in questo mercato invernale, con la chiusura delle trattative prevista per il 3 febbraio. Sicuro l’arrivo di un giocatore offensivo, con i nomi di Cyriel Dessers (Rangers), Dennis Johnsen (Cremonese) e David Okereke (Gaziantep, in prestito sempre dai grigiorossi) fra quelli monitorati con attenzione. Ma è possibile che arrivi anche un difensore, visto che l’organico si è ridotto in quel reparto: non sarà però l’ex Atalanta Caleb Okoli, ora al Leicester City, accostato negli ultimi giorni al Cagliari ma senza che ci sia un reale interesse.

