Filippo Falco è un giocatore del Cagliari. L’ufficialità è arrivata poco prima della chiusura del mercato estivo.

Il trequartista arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Stella Rossa.

Finalizzata anche la trattativa per il passaggio (prestito con diritto di riscatto) all’Empoli del difensore polacco Walukiewicz, che i rossoblù provano a sostituire con il centrale difensivo dello Spezia Elio Capradossi. In uscita anche Desogus, pure lui in prestito, va al Pescara.

Resta invece Nandez, come annunciato dallo stesso centrocampista su Instagram. Respinto l’ultimo assalto del Bari per Leonardo Pavoletti, l’attaccante non vuole lasciare Cagliari.

© Riproduzione riservata