La sua foto con la maglia rossoblù, due spade che si incrociano e un occhiolino. Tutto sul profilo Instagram di Nahitan Nandez.

Il centrocampista a poche ore dalla chiusura del calciomercato lancia un segnale per far capire ai tifosi che resterà in Sardegna e lotterà per riportare il Cagliari in Serie A.

Informato anche il suo agente: l'uruguaiano non andrà né al Monza né al Torino, resterà a combattere (questo il significato della due spade) a Cagliari.

LE ALTRE TRATTATIVE

Il Cagliari ha intanto depositato altri due contratti. Davide Veroli, difensore classe 2003 proveniente dal Pescara, si unirà alla prima squadra ma potrà essere utilizzato anche dalla Primavera. E dagli austriaci del Lask è stato preso l’attaccante 2004 Adam Griger.

Si punta ancora, in queste ultimissime ore, al prestito dell’attaccante della Stella Rossa Filippo Falco. Si tratta anche per l'attaccante del Perugia Federico Melchiorri, si cerca una sistemazione per Gaston Pereiro e si attende l’ufficialità per Walukiewicz all’Empoli, con il centrale del Benevento Barba pronto a sostituirlo.

