Un nuovo museo ufficiale per il Cagliari Calcio, all’interno dell’Unipol Domus. Si chiamerà “Cagliari 1920 Museum & Experience” e sarà dedicato alla memoria sportiva e identitaria della società rossoblù.

Per la sua realizzazione, parte una campagna di raccolta dei cimeli del club: un’iniziativa, rivolta a tifosi e appassionati, che porterà all’acquisizione – tramite donazioni o concessioni temporanee – di cimeli, fotografie, materiali e tributi artistici legati alla storia del Cagliari.

«Il progetto museale», spiega il Cagliari Calcio, «è concepito come uno spazio contemporaneo ed esperienziale, pensato per coinvolgere nuove generazioni, appassionati e tifosi attraverso una narrazione immersiva, basata su emozioni, interattività e modalità innovative di fruizione».

Nel nuovo museo del Cagliari, i tifosi rossoblù diventeranno a pieno titolo protagonisti: ogni contributo, materiale o creativo, può entrare a far parte di un racconto collettivo unico e contribuire a tramandarlo nel tempo. I partecipanti avranno così una posizione privilegiata nel mondo rossoblù e saranno inoltre inseriti in una targa speciale all’interno del museo, dedicata a coloro che contribuiranno alla costruzione e valorizzazione del patrimonio storico rossoblù.

Per aderire all’iniziativa, o chiedere informazioni, i contatti ufficiali sono info@cagliari1920.com come mail e 352/0600626 come numero di telefono.

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