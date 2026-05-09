Cagliari-Udinese, le formazioni ufficiali: Esposito e Mendy coppia d’attaccoRossoblù alla ricerca dell’aritmetica salvezza: alle 15 servirà un risultato positivo per festeggiare. Mina out all’ultimo
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Un punto (o meglio ancora tre) per far scattare la festa al fischio finale. È quello che cerca il Cagliari oggi alle 15 contro l’Udinese, nella terzultima giornata di Serie A, per raggiungere l’aritmetica salvezza. Per i rossoblù manca solo un risultato positivo, pareggio o vittoria, per essere certi della permanenza nel massimo campionato senza dover aspettare il risultato di Cremonese-Pisa di domani. Motivo per cui Fabio Pisacane e i suoi vogliono chiudere il discorso subito, senza aspettare: c’è di nuovo Paul Mendy, come contro l’Atalanta dove fece una doppietta, accanto a Sebastiano Esposito.
Pisacane ieri non ha tenuto la conferenza stampa di vigilia, ma già dalla lista dei convocati per Cagliari-Udinese erano arrivate alcune informazioni. Per esempio il recupero di Alessandro Deiola, che va in panchina. C’è Alberto Dossena con Zé Pedro in difesa – Mina si è infortunato nel riscaldamento, al suo posto Rodriguez – (probabile modulo 3-5-2) e Michael Folorunsho stavolta dovrebbe fare la mezzala con Michel Adopo, più Gianluca Gaetano in mezzo. Marco Palestra e Adam Obert saranno gli esterni.
Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese: l’arbitro è Federico Dionisi della sezione di L’Aquila, in campo alle 15. Su unionesarda.it il live della partita, su Radiolina la diretta con collegamento dalle 14.30.
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Rodriguez, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; S. Esposito, Mendy.
In panchina: Sherri, Ciocci, Kılıçsoy, Deiola, Mina, Juan Rodríguez, Raterink, Belotti, Albarracín, I. Sulemana, Zappa, Trepy, Malfitano.
Allenatore: Fabio Pisacane.
Udinese (3-5-2): Okoye; Mlačić, Kristensen, Solet; Ehizibue, Karlström, Piotrowski, Atta, Kamara; Buksa, Zaniolo.
In panchina: Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Davis, Bertola, Bayo, Arizala, Camara, Zemura, Miller.
Allenatore: Kosta Runjaić.