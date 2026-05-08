Alessandro Deiola ce la fa per Cagliari-Udinese. Uscito sul finire del primo tempo domenica scorsa a Bologna, per un affaticamento al retto femorale della coscia destra, il centrocampista di San Gavino recupera in extremis ed entra fra i convocati per la partita che – domani alle 15 – può dare l’aritmetica salvezza ai rossoblù. Un rientro lampo molto utile in mezzo al campo, reparto dove ancora una volta dovrà stare fuori Luca Mazzitelli (fermo dal match con la Cremonese dell’11 aprile) e dove non ci sarà Joseph Liteta (lesione di basso grado ai flessori della coscia destra).

Fra i tanti acciaccati in casa rossoblù, potrà essere presente a Cagliari-Udinese anche Juan Rodríguez: il difensore uruguayano ha recuperato dall’affaticamento retto femorale coscia sinistra che lo aveva tenuto in dubbio per tutta la settimana. Restano fuori i “soliti” Mattia Felici, Riyad Idrissi e Leonardo Pavoletti, per i quali la stagione è già finita, rientra anche Othniël Raterink. Dalla Primavera, aggregato il centrocampista classe 2007 Roberto Malfitano (maglia numero 40) già visto in panchina contro Parma, Como e Pisa tra febbraio e marzo.

Questi i 23 convocati di Fabio Pisacane (che oggi ha saltato la conferenza stampa di vigilia) per Cagliari-Udinese.

Portieri: Elia Caprile, Giuseppe Ciocci, Alen Sherri;

Difensori: Alberto Dossena, Yerry Mina, Adam Obert, Marco Palestra, Othniël Raterink, Juan Rodríguez, Gabriele Zappa, Zé Pedro;

Centrocampisti: Michel Adopo, Alessandro Deiola, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano, Roberto Malfitano, Ibrahim Sulemana;

Attaccanti: Agustín Albarracín, Andrea Belotti, Sebastiano Esposito, Semih Kılıçsoy, Paul Mendy, Yael Trepy.

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