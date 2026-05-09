Una mostra che si fa in quattro per avvicinare la città alla Cavalcata Sarda. Inaugurata la mostra diffusa “Identità svelate”, organizzata dal Comune di Sassari, e distribuita su quattro diversi luoghi simbolo di Sassari: il Padiglione Tavolara, il Museo “Sanna”, la Pinacoteca Nazionale e la sala Duce a Palazzo Ducale, legati insieme dall’immagine coordinata studiata dalla designer Mara Damiani. Tutte le esposizioni sono a ingresso gratuito.

L’esposizione Tra-Me. Tradizione e Meraviglia propone nel Padiglione Tavolara la splendida Cavalcata Sarda lignea di Eugenio Tavolara. Completano la mostra alcuni abiti femminili accompagnati da una selezione di dipinti della Collezione Piloni, realizzati tra Otto e Novecento, sul tema della sfilata di maggio. Oltre a questi, è possibile vedere alcuni filmati d’epoca provenienti dall’Istituto Luce, della Cineteca Sarda e del Fondo ESIT della Regione Sardegna che descrivono alcune storiche edizioni della Cavalcata Sarda.

La Pinacoteca di piazza Santa Caterina ospita la mostra Vestire da Regina: dipingere un’isola favolosa con alcune tele dedicate all’abito e alla tradizione sarda della Cavalcata firmate da grandi autori, tra cui Giuseppe Biasi, Antonio Ballero, Tarquinio Sini, Cesare Cabras e anche un raro dipinto dell'argentino Dante Canasi. Tra gli altri pezzi sono esposti inoltre un abito di gala di Ollolai e diversi corsetti.

Proprio ai bustini femminili è dedicata l’esposizione della sala Giuseppe Duce, nel cortile interno di Palazzo Ducale: L’arte del ricamo presenta trenta diverse versioni di un accessorio fondamentale nell’abito tradizionale femminile sardo, mettendo in risalto le peculiarità dei tagli, le tecniche di ricamo, i tessuti e i materiali che caratterizzano le diverse comunità, un oggetto che coniuga la bellezza e l’arte con una straordinaria tecnica artigianale.

Il Museo nazionale archeologico ed etnografico ospita Dentro e fuori il Museo: gli abiti del Sanna in un’esposizione partecipata. Qui trovano spazio sette coppie di abiti tradizionali provenienti da Cossoine, Ittiri, Osilo, Ossi, Ploaghe, Sennori, Thiesi.

© Riproduzione riservata