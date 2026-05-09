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Finisce 0-0 il primo tempo di Cagliari-Udinese, la partita dove i rossoblù cercano la salvezza aritmetica (in caso di pareggio o vittoria). Alla squadra di Fabio Pisacane è stato tolto al Var un rigore.

Una modifica all’ultimo nell’undici titolare del Cagliari: un infortunio nel riscaldamento (fastidio al polpaccio) lascia fuori Yerry Mina, al suo posto Juan Rodríguez. Il colombiano va comunque in panchina. Del Cagliari la prima vera azione pericolosa: al 9’ Esposito lancia Palestra sulla destra, il tiro a incrociare del numero 2 è respinto da Okoye. Al 18’, invece, Piotrowski vince un rimpallo e il suo destro è toccato in angolo da Obert.

Folorunsho prova più volte la conclusione da fuori area, al 23’ fa partire un tiro potente ma sopra la traversa. Un minuto dopo buona parte dello stadio esulta dopo un tiro di Esposito, ben servito da Mendy, ma la conclusione dai venti metri dell’attaccante finisce dietro la rete e dà solo l’illusione ottica del gol. Sempre Esposito, al 27’, crossa per Folorunsho che di testa non inquadra la porta.

Un brivido per la difesa dell’Udinese al 29’, quando su una serie di rimpalli (a seguito di un corner prolungato da Folorunsho) la palla staziona nell’area piccola, ma senza deviazioni verso la rete. Ma alla mezz’ora è Ehizibue a sfiorare l’autogol: su cross di Esposito anticipa Folorunsho ma indirizza verso la porta, Okoye è fermo ma la palla finisce sul fondo di un soffio. Il portiere dell’Udinese al 31’ invece fa un miracolo su tiro di Gaetano, liberato sulla sinistra al termine di un uno-due con Esposito.

La pressione del Cagliari porterebbe a un rigore al 32’, per tocco di mano di Karlström su tentativo di Adopo a seguito di un corner. Ma l’arbitro Dionisi, richiamato al monitor, lo toglie perché – dopo aver consultato le immagini mostrate al Var – valuta il braccio in posizione naturale. Quando si riprende a giocare Adopo serve Mendy in area per un destro sul fondo.

Si fa rivedere l’Udinese al 37’, con un bel destro da fuori di Piotrowski che Caprile respinge in tuffo. Nel primo minuto di recupero giocata a liberare Gaetano a centro area, murato il suo sinistro da Karlström. Al riposo si va dopo tre minuti di recupero, assegnati sia per il Var sul rigore revocato sia per uno scontro di gioco fra Mendy e Kristensen (testa contro testa, si sono ripresi).

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