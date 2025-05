SEGUI QUI LA DIRETTA DI CAGLIARI-UDINESE

Torna Roberto Piccoli al centro dell’attacco del Cagliari, per l’anticipo di Serie A contro l’Udinese. Il centravanti aveva saltato la vittoriosa trasferta di Verona, lunedì sera, per una squalifica rimediata con la Fiorentina: ora si riprende il posto in avanti, cercando altri gol per migliorare il suo score e portare i rossoblù alla salvezza. Con Leonardo Pavoletti, acciaccato, che va in panchina. In caso di vittoria oggi alle 15, alla squadra di Davide Nicola servirebbe un mancato successo dell’Empoli (che non trova i tre punti dall’8 dicembre) domani alle 12.30 contro la Lazio per essere aritmeticamente salva alla quartultima giornata.

Con Piccoli in attacco ci sarà Zito Luvumbo, nel 3-5-2 rossoblù. Tommaso Augello vince il ballottaggio sulla sinistra con Florinel Coman, mentre in mezzo al campo è confermato il trio Adopo-Makoumbou-Marin che ha fatto molto bene al Bentegodi. In difesa, senza Yerry Mina, tocca di nuovo a José Luis Palomino con Sebastiano Luperto e Gabriele Zappa. Nei bianconeri friulani 3-5-1-1 con Keinan Davis unica punta.

Queste le formazioni ufficiali di Cagliari-Udinese: calcio d'inizio alle ore 15, l’arbitro sarà Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Su unionesarda.it il live della gara, su Radiolina la radiocronaca di Lele Casini e a seguire il post partita con tutti i commenti.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli.

In panchina: Ciocci, Sherri, Coman, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Pavoletti, Obert, Pintus, Gaetano, Kingstone, Felici.

Allenatore: Davide Nicola.

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol, Solet; Rui Modesto, Karlström, Zarraga, Atta, Kamara; Lovrić; Davis.

In panchina: Sava, Padelli, Sánchez, Palma, Pafundi, Iker Bravo, Kabasele, Giannetti, Ekkelenkamp, Zemura, Pizarro.

Allenatore: Kosta Runjaić.

