Ermanno Feliciani della sezione di Teramo è l’arbitro designato per Cagliari-Udinese, sfida in programma sabato 3 maggio alle ore 15 con cui i rossoblù possono blindare definitivamente la salvezza.

Il fischietto 33enne ha 27 presenze in A. Ha diretto due volte le partite del Cagliari, uscito sconfitto in entrambe le occasioni: nello scorso campionato 2-0 a Bergamo e quest’anno in Coppa Italia 4-0 sul campo della Juventus. Una sola volta in carriera ha arbitrato l’Udinese, in questa stagione quando i friulani hanno perso 3-0 all’Olimpico contro la Roma.

I guardalinee sono Vecchi e Yoshikawa, quarto uomo Marchetti, Pezzuto al Var, Avar Abisso.

Le altre designazioni arbitrali per la 35esima giornata di campionato.

Torino-Venezia (venerdì 20.45) – Sozza

Parma-Como (sabato 15) – Di Bello

Lecce-Napoli (sabato 18) – Massa

Inter-Verona (sabato 20.45) – Manganiello

Empoli-Lazio (domenica 12.30) – Colombo

Monza-Atalanta (domenica 15) – Pairetto

Roma-Fiorentina (domenica 18) – Chiffi

Bologna-Juventus (domenica 20.45) – Doveri

Genoa-Milan (lunedì 20.45) – Collu

