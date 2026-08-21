Trepy ancora in ospedale, ma in netta ripresa dopo l'incidente in piscina di domenica scorsa. Aspettando il ritorno del 2006 francese, Pisacane sta pensando soprattutto a cosa fare in attacco in vista dell'esordio in campionato di sabato notte contro il Parma.

Tra le opzioni che il tecnico napoletano sta prendendo in considerazione c'è anche quella di schierare Maldini o Borrelli davanti. Con Fazzini e Adopo pronti a sganciarsi dalla mediana per dare una mano all'unico attaccante. Altra ipotesi: Borrelli-Maldini insieme, con Pisacane pronto a confermare il centrocampo visto in Coppa Italia. C'è anche Carlos: potrebbe giocare a partita iniziata.

Il Cagliari recupera anche Deiola e Mendy. Il difensore-centrocampista e l'attaccante, dopo un avvio di settimana con qualche problema fisico, si stanno allenando regolarmente con i compagni.

L'utilizzo di Deiola al centro della retroguardia è legato alle condizioni di Mina e alla possibilità che Pisacane possa affidare proprio al colombiano il comando della difesa.

(Unioneonline)

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