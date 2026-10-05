Un giorno che non poteva essere più simbolico. Il 4 ottobre, giorno in cui la Chiesa cattolica celebra san Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, la Diocesi di Lanusei ha accolto un nuovo diacono: Francesco Romano. Classe 2000, nato a Lanusei il 27 giugno e residente a Perdasdefogu, ieri nella chiesa di San Pietro Francesco ha coronato un cammino vocazionale iniziato subito dopo la maturità classica, nel 2019, quando è entrato nel Pontificio seminario regionale.

Un percorso scandito da tappe precise e significative: il 13 gennaio 2023 l’ammissione tra i candidati all’Ordine sacro, il 18 novembre 2023 l’istituzione a lettore e il 9 novembre 2024 quella ad accolito. Un cammino di studio e di fede che lo ha portato, nel 2026, a conseguire il baccalaureato in Teologia alla Pontificia facoltà teologica della Sardegna. In questi anni Francesco ha vissuto il Vangelo nelle comunità, con esperienze pastorali che lo hanno portato a conoscere l’Ogliastra e il Sarrabus: Arbatax, Villaputzu, Villagrande, Villanova Strisaili, Tertenia e Ilbono. Volti, storie, famiglie che lo hanno accompagnato verso l’altare. Ora, con l’ordinazione diaconale (rito presieduto dal vescovo Antonello Mura), si apre una nuova pagina. Don Francesco eserciterà il ministero del diaconato a Bari Sardo, dove presterà servizio mettendosi a disposizione della comunità.

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