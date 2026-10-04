Soffre a Campobasso, ma nel secondo tempo imbavaglia i molisani e ottiene il pareggio per 1-1 che vale la permanenza in zona playoff. Il secondo punto ottenuto in trasferta vale tanto per la squadra sassarese, ancora limitata da infortuni e giocatori appena rientrati da problemi fisici. Il jolly Masala ha sostituito Pennington, neppure partito.

Inizio difficile, con il Campobasso che ha servito verticalmente spesso il brasiliano Isaac-Prado, ma Zaccagno ha avuto una serata da straordinari: al 6' ha resspinto il tiro di Bifulco, solo in area; al 26' ha costretto il brasiliano ad allargarsi e gli ha poi ammortizzato il tiro, al 33' ha costretto ancora Isaac-Prado a una conclusione non precisa.

La Torres non è stata a guardare: al 9' stop e girata di Zecca con grande intervento del portiere, al 42' leggera trattenuta ai danni di Scotto e inutile reclamo per il rigore; al 45' bolide di Scotto respinto da Spurio che si ripete poi sulla ribattuta di Zecca. Molti dubbi sulla rete di Corbo, che ha spinto alle spalle Kebbeh, ma neppure l'Fvs ha convinto l'arbitro.

Nella ripresa il pareggio su un traversone basso di Mastinu che Celesia in scivolata mette dentro la propria porta. Succede poi pochino sino alla fine.

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