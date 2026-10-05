Villaggio di Natale in zona rossa. Le casette natalizie per il mercatino tornano in piazza del Carmine. «La volontà dell’amministrazione è quella di adoperarsi perché tutti coloro che si sono allontanati, per un motivo o per un altro, possano tornare nel centro storico. Ed ecco perché, accanto alle tradizionali casette di piazza Yenne e del corso Vittorio Emanuele II, realizzeremo un Villaggio di Natale in Piazza del Carmine».

Non ha dubbi l’assessore alle Sviluppo economico e settori produttivi Carlo Serra che, nell’anticipare oggi nella Sala Retablo del Municipio il quadro temporale delle attività di Natale giunte alla decima edizione, ha scommesso sulla qualità dell’offerta di piazza del Carmine, pronta a mettere in mostra tutta la sua bellezza. «Sta pian piano tornando ad un livello di sicurezza ottimale e noi puntiamo molto sulla valenza che questo luogo ha nell’ospitare tanti tipi di attività».

A (ri)cominciare proprio dalle iniziative legate al Natale con un mese di animazione e proposte commerciali oltre che di somministrazione di alimenti e bevande.

Il calendario degli appuntamenti verrà diffuso nelle prossime settimana ma intanto l’amministrazione si è mossa con largo anticipo definendo le location nelle quali si concentreranno gli eventi principali del Natale.

Con un’offerta “potenziata” rispetto alle precedenti edizioni, il centro cittadino si animerà dei colori natalizi a partire dal 1 dicembre e fino al giorno dell’Epifania con 40 casette posizionate tra piazza Yenne e il corso Vittorio Emanuele II, altre 40 su un lato della piazza del Carmine, affiancate, sull’altro lato, da una pista di pattinaggio, un area giochi e uno spazio per la somministrazione di cibi e alimenti.

L’organizzazione sarà curata dal Centro commerciale naturale corso Vittorio Emanuele II e piazza Yenne che si è aggiudicato il relativo affidamento triennale (fino al 2028). Ma non sono voluti mancare altri due protagonisti importanti nello scenario delle festività. Sia il Ctm S.p.A. che l’Ente Fiera, infatti, faranno la loro parte perché quante più persone possibile riescano a godere delle iniziative in programma.

L’azienda di trasporti metterà in campo, finanziata dal comune di Cagliari e quindi gratuita per i fruitori, le navette di Natale che con un percorso circolare con partenza e arrivo in Piazza Yenne attraverseranno la città fino al quartiere di San Benedetto per convogliare verso il centro tutti gli interessati. Saranno due le vetture da sei metri che andranno avanti e indietro con partenza ogni 20 minuti (dalle 9 alle 15 e dalle 16,30 alle 20,30 nei giorni di apertura dei mercatini). E fino all’Epifania, anche la Fiera rappresenterà una tappa suggestiva con la Fiera Natale giunta alla 44^ edizione, che non sarà più solo un mercatino di Natale ma, grazie al contributo della Regione, diventerà un luogo di promozione dei territori pensato per le famiglie. L’ingresso e tutte le attività all’interno saranno gratuiti.

(Unioneonline/En.Ne.)

© Riproduzione riservata