Tre punti d’oro che portano il Cagliari in testa alla mini classifica delle pericolanti. Un balzo non da poco: a sette giornate dal termine, la squadra di Ranieri è tredicesima con quattro punti di vantaggio sul Frosinone terzultimo.

Ma non è finita, «un gran passo avanti ma non ci porta fino in fondo, dobbiamo continuare a spingere», ha detto il tecnico al termine di una partita entusiasmante. La classifica è cortissima: Cagliari 30, Lecce 29, Udinese (che deve giocare oggi con l’Inter) ed Empoli 28, Verona 27, Frosinone 26, Sassuolo 25. Condannata la Salernitana, che ha 15 punti.

Il calendario non è dei più semplici. I rossoblù devono affrontare le prime tre in classifica. A partire da domenica, quando si va a San Siro con l’Inter capolista senza Deiola e Nandez, che erano diffidati e sono stati ammoniti contro l’Atalanta.

Poi alla Domus arriva la Juve. C’è anche un’altra trasferta a San Siro contro il Milan, poi due scontri diretti (Lecce in casa e Sassuolo fuori alla penultima) e due partite tutt’altro che semplici. Una sul campo del Genoa che ieri ha dimostrato a Verona di voler onorare fino all’ultimo il campionato e, all’ultima giornata, sfida alla Domus contro una Fiorentina che potrebbe essere in corsa per l’Europa.

Al prossimo turno c’è lo scontro diretto tra Lecce e Empoli, il Frosinone va a Napoli, il Verona a Bergamo, il Sassuolo ospita il Milan e l’Udinese (che deve ancora giocare oggi contro l’Inter) ospita la Roma.

Ieri, e non è certo la prima volta quest’anno, a regalare la vittoria è stato un subentrato, Nicolas Viola. Il Cagliari è secondo dopo il Milan per gol fatti da subentrati a partita in corso. Sono ben 12, leader della classifica è Viola che ieri ha messo a segno il quarto. Se si esclude quello col Torino, tutti gli altri hanno regalato punti.

Col Verona determinante Sulemana, che ha siglato il pari con il Verona. Contro la Salernitana era arrivata dalla panchina la doppietta di Shomurodov. E ancora, la rovesciata di Pavoletti, la clamorosa rimonta col Frosinone grazie a tre reti dei subentrati (una Oristanio e due Pavoletti). E poi Cagliari-Genoa 2-1, con reti di Viola e Zappa, entrambi entrati a partita in corso.

