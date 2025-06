È sempre più Fabio Pisacane il prossimo allenatore del Cagliari. Dopo l’incontro di ieri fra Tommaso Giulini e Paolo Vanoli, andato in scena negli uffici della Fluorsid a Milano, la scelta del presidente rossoblù è sempre più quella di affidare la panchina al tecnico che ha guidato la Primavera, con la storica conquista della Coppa Italia esattamente due mesi fa (9 aprile). Lo anticipa Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

Pisacane, classe ‘86, ha giocato col Cagliari dal 2015 al 2021: fra Serie A, B e Coppa Italia 152 presenze e 5 gol (fra cui l'ultimo in assoluto al Sant'Elia, nel 2017 contro il Milan). Poi, nel 2022, è entrato a far parte del Cagliari nello staff di Fabio Liverani in Serie B e dopo l'esonero di quest'ultimo aveva già avuto una panchina in prima squadra, nella vittoria per 2-0 sul Cosenza il 26 dicembre 2022 in attesa dell’arrivo di Claudio Ranieri. Quindi si è spostato in Primavera, con due stagioni e mezza molto positive.

Vanoli era la preferenza del direttore sportivo Nereo Bonato. Motivo per cui adesso si va anche verso una separazione con il dirigente, in carica da novembre 2022. L’allenatore ex Torino è in corsa per la panchina del Parma e già un anno fa era stato sondato dal Cagliari, prima di scegliere i granata. Poi la società aveva definito l’accordo con Nicola, rimasto in carica undici mesi prima della separazione di mercoledì scorso.

Pisacane, salvo ulteriore sorprese, allenerà il Cagliari (e sarà il suo esordio da tecnico in Serie A) a partire dal raduno dei primi di luglio. La squadra andrà poi in ritiro a Ponte di Legno e debutterà in Coppa Italia il 16-17 agosto contro la vincente di Avellino-Audace Cerignola (gli irpini, curiosamente, sono una delle squadre dove ha giocato in carriera). Quindi, nel weekend successivo, la prima di campionato sempre alla Domus contro la Fiorentina.

