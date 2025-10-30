Cagliari-Sassuolo, le pagelle rossoblù: Esposito gol e poco altro, male AdopoPoche sufficienze per la squadra di Pisacane sconfitta in casa
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Cagliari-Sassuolo 1-2 costa la terza sconfitta consecutiva all'Unipol Domus per i rossoblù: nelle pagelle del negativo turno infrasettimanale si salvano in pochi, male Adopo e Folorunsho.
Caprile 6
Resta fermo a guardare la punizione splendida di Laurienté.
Zappa 6,5
Tolto solo per poter dare un assetto più offensivo.
(dal 17' st Felici 6)
L'assist per il gol che accorcia le distanze.
Zé Pedro 5,5
Continua a non convincere sulla tenuta difensiva.
Obert 5,5
Suo il fallo (contestato) da cui ha origine lo 0-1.
Palestra 5,5
Qualche discesa ma i cross non sono precisi.
Adopo 5
L'errore che porta al raddoppio di Pinamonti pesa.
(dal 38' st Mazzitelli sv)
Prati 5,5
Il confronto con Matić non regge.
Folorunsho 5
Ripete la prova opaca di Verona.
(dal 17' st Gaetano 5,5)
Non dà il cambio di passo che serviva.
Idrissi 5,5
Soffre Volpato più volte.
Borrelli 5,5
La porta non riesce a vederla mai.
(dal 31' st Pavoletti sv)
Stavolta non gli riesce la magia all'ultimo contro il Sassuolo.
S. Esposito 6
Il primo gol in rossoblù non porta punti.
(dal 38' st Luvumbo sv)
Pisacane 5,5
L'atteggiamento non è quello che voleva.