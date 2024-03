Il mese di marzo, cruciale per la densità di scontri diretti (con l'aggiunta della sfida al Verona del primo aprile), è iniziato nel migliore dei modi, con la vittoria contro l'Empoli dell'ultimo weekend. Alle 15 il Cagliari ospita la Salernitana, ultima in classifica, per la seconda sfida-salvezza: Ranieri deve fare i conti con l'emergenza offensiva, che lo vede dover gestire i forfait contemporanei di Luvumbo, Petagna e Pavoletti. Dall'altra parte, il ritorno da ex del tecnico esonerato per far posto a Sir Claudio, Fabio Liverani.

QUI LA DIRETTA DEL MATCH

Queste le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici:

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola, Jankto; Gaetano; Lapadula. All. Ranieri

Salernitana (4-3-1-2): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva; Weissman, Tchaouna. All. Liverani

© Riproduzione riservata